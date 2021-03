Adani: "L'Inter merita perché ha strategie di qualità. Il Lipsia non è mica il Genoa"

Daniele Adani, nel suo intervento a BoboTV, ha parlato della situazione attuale dell'Inter. "In questo momento merita, perché le strategie sono di qualità. Il calcio dell’Inter è diverso dell’Atalanta, settimana prossima c’è Inter-Atalanta. I bergamaschi vanno sopra ritmo, da Champions League. Devi far vedere di tornare indietro con le tue canoniche uscite, l’Inter è una squadra che legge. Le giocate nel derby, le giocate con la Juventus… L’espressione di calcio dell’Inter è da campionato italiano. Il Lipsia non è il Genoa, ma non è dieci squadre di Serie A. L’Inter con il Borussia ha fatto 2-2 e 2-3, ma poteva essere 3-3”.