Addio a Davide Veglia, Cesena FC in lutto

Il Cesena piange Davide Veglia, l’imprenditore italo-americano di 56 anni morto in Florida a seguito di un incidente nautico avvenuto nelle acque della Biscayne Bay, nei pressi di Miami. Con lui si trovava il figlio adolescente, rimasto ferito ma non in pericolo di vita. Una notizia che ha colpito profondamente non solo la sua famiglia e il mondo professionale in cui operava, ma anche l’ambiente sportivo italiano, in particolare quello legato al Cesena.

Veglia è stato infatti tra i protagonisti della rinascita del club bianconero dopo il fallimento del 2018, entrando nel gruppo di imprenditori guidati da Pubblisole che ne ha sostenuto il rilancio. Il suo coinvolgimento era nato grazie al rapporto con Gianni Rovereti e si era concretizzato nell’ingresso nella cordata presieduta da Corrado Augusto Patrignani, contribuendo a ricostruire le basi societarie e a restituire stabilità a una realtà calcistica molto radicata nel territorio. Pur mantenendo negli anni successivi un ruolo più defilato, soprattutto dopo il passaggio di proprietà del club, Veglia non aveva mai interrotto il legame con l’ambiente bianconero. Aveva infatti continuato a sostenere iniziative legate alla storia e all’identità del Cesena, collaborando anche con il Museo bianconero e partecipando a progetti di valorizzazione del club e della sua memoria sportiva. Imprenditore affermato a livello internazionale, era fondatore di Abts Service, società attiva nell’organizzazione di convegni medici, con cui aveva costruito la propria carriera negli Stati Uniti.