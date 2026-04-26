Lutto nel Giornalismo, morto Franco Gallo storica voce del calcio nisseno

Morto Franco Gallo, storica voce del giornalismo nisseno - Un vuoto enorme si apre per i tanti che lo conoscevano e lo hanno seguito

Ha lottato dopo il malore e l'emorragia cerebrale, che lo ha portato a subire un complesso intervento chirurgico.

È morto a sessantuno anni il giornalista Franco Gallo.

Firma storica, soprattutto sportiva, e per anni alla guida dell'approfondimento politico "Agorà", Gallo è spirato al "Sant'Elia" di Caltanissetta, dove nella notte tra lunedì e martedì era stato trasferito d'urgenza.

Era corrispondente del quotidiano "La Sicilia" e voce sempre fuori dal coro, a difesa della sua amata Gela. Enorme il dolore per una morte tragica. Lascia la moglie e la sua famiglia che lo hanno assistito senza mai risparmiarsi. Un vuoto enorme si apre per i tanti che lo conoscevano e lo hanno seguito per anni. La nostra redazione è vicina al dolore della famiglia. (quotidianodigela.it)

i funerali di Franco Gallo, si sono tenuti oggi domenica 26 aprile 2026 alle ore 17,00 nella Chiesa Madre

Il messaggio di mister Misiti:

Ed in tal senso, dopo un primo messaggio di profondo cordoglio a nome dell'intero sodalizio gelese, i canali social del club biancazzurro hanno postato anche una lettera che mister Misiti ha voluto fortemente dedicare al compianto amico Franco:

"Caro amico mio, è difficile accettare che la tua voce si sia fermata così presto, proprio tu che avevi sempre qualcosa da raccontare, qualcosa da spiegare, qualcosa da vivere fino in fondo.

Il mondo dello sport, senza di te, sembra più silenzioso, non solo per ciò che sapevi dire, ma per come lo dicevi: non eri solo un giornalista sportivo, eri uno che lo sport lo capiva davvero, dentro e fuori dal campo. Resta questo vuoto improvviso che pesa e che fa male. Eppure, in mezzo a questo dolore, c’è anche la certezza che qualcosa di te continuerà a vivere, nei ricordi di chi ti ha voluto bene, nelle parole che hai scritto, nelle emozioni che hai saputo trasmettere, perché chi sa raccontare la vita come facevi tu, in fondo, non se ne va mai davvero. Ciao Franco, mancherai a tutti"