Adriano vende la sua villa e va a vivere in un hotel di lusso: spenderà 15.000 dollari al mese

vedi letture

Adriano torna a far parlare di sé. L'Imperatore, ex attaccante tra le altre di Roma, Fiorentina e Inter, ha venduto la sua lussuosa villa una settimana fa per 1,6 milioni di dollari ed è andato a vivere in un altrettanto lussuoso hotel di Rio de Janeiro. Come riporta il quotidiano Extra, si stima che le spese si aggirino intorno ai 15mila dollari al mese. Quando si è trasferito, ha portato solo i suoi trofei e alcuni oggetti personali.