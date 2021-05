Alessio sulle polemiche passate fra Conte e Mourinho: "Caratteri simili, ma si rispettano"

Dopo l’ufficialità del ritorno in Italia sulla panchina della Roma di José Mourinho è tornata d’attualità la polemica nata fra il portoghese e Antonio Conte durante il periodo che i due allenatori hanno vissuto in Premier League sulla panchina, rispettivamente, di Manchester United e Chelsea.

Sul tema si è espresso anche Angelo Alessio, allenatore in seconda di Conte a Stamford Bridge, attraverso le colonne di Football-Italia.net: “Sono un po' simili. Hanno caratteri forti e forse questo può essere uno dei motivi per cui si sono scontrati. Ricordo che battemmo il Manchester United nel 2018 e Mourinho era sconvolto a causa dei festeggiamenti di Antonio. Hanno continuato a prendersi in giro a vicenda per un po’ di tempo. A volte poi le cose diventano sproporzionate. Non ci furono parole piacevoli tra loro, ma tutto iniziò con un malinteso. Sono persone intelligenti, quindi alla fine hanno rasserenato l’ambiente. Ora si rispettano a vicenda e sono sicuro che lo vedremo quando si incontreranno la prossima stagione”.