Bergomi: "La vittoria del Torino vale doppio. Portata a casa con merito"

Giuseppe Bergomi, talent di SKY, ha parlato alla fine della sfida fra Cagliari e Torino. “Questi punti valgono doppio, una sfida fra due squadre in difficoltà. Il Toro l’ha portata a casa, non senza difficoltà. Non una bella partita, solo palle lunghe giocate in verticale per le punte e poi andare a cercare le seconde palle. È stato molto bravo Bremer, difesa del Cagliari ferma, lì s’è sbloccata la partita. Alla fine l’ha portata a casa con merito”.