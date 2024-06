TMW Radio Bezzi: "Lazio, se il presidente Lotito rimane sempre solo un motivo ci sarà"

Ospiti: Caputi:" Baroni meriterebbe una piazza importante. Conte una garanzia." Cucchi:" Baroni non scalda è visto come un profilo basso. Conte vuole vincere" Bezzi:" Allegri notizia inventata. Conte scelta rischiosa." Maracana con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.

Il giornalista Gianni Bezzi ha parlato di Lazio a TMW Radio, durante Maracanà: "Avevo capito che non c'erano più i presupposti. Allegri? La notizia è inventata, nasce solo dal fatto che è libero e ha ottimi rapporti con Lotito. Accostare Allegri sia impossibile per questa società. Sarebbe il profilo giusto per calmare la piazza, ma Lotito fa altri tipi di conti. Adesso lui ripartirà con una squadra senza Felipe Anderson, Luis Alberto, una squadra che sarà molto diversa ma secondo me, anche se non piace ai tifosi, io penso che Baroni potrebbe essere un profilo giusto.

E' un allenatore che calza bene le aspettative di questa società. La Lazio poteva fare uno sforzo per portare Nesta, non può pensare in grande perché non ha le basi. Si sono dimessi tutti, se il presidente Lotito rimane sempre da solo un motivo ci sarà".