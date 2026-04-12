Bologna-Genoa 2-0: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario (21’ st Zortea), Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro (40’ st Bernardeschi); Orsolini, Sohm (29’ st Pobega), Cambiaghi (29’ st Rowe); Castro (40’ st Odgaard). A disp.: Ravaglia, Franceschelli, Vitik, Heggem, De Silvestri, Castaldo. All.: Italiano
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba (1’ st Gallo); Ramadani, Ngom (1’ st Gandelman); Pierotti (38’ st Sala), Coulibaly, Banda (19’ st N’Dri); Stulic (19’ st Cheddira). A disp.: Fruchtl, Samooja, Jean, Perez, Kovac, Helgason, Fofana, Marchwinski. All.: Di Francesco
Arbitro: Colombo
Marcatori: 26’ Freuler (B), 92’ Orsolini (B)
Ammoniti: Ngom (L), Siebert (L)
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