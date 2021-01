Bologna, seduta differenziata per Mbaye a causa di una contusione al ginocchio sinistro

Seduta mattutina per il Bologna dopo la trasferta di Torino e il ko contro la Juventus. Lavoro di scarico per i titolari - riporta la nota ufficiale del club - ed esercitazioni tecnico-tattiche per chi non ha giocato ieri. Allenamento differenziato per Gary Medel e anche per Ibrahima Mbaye a causa di una contusione al ginocchio sinistro.