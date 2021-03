Bucchioni sulla corsa Champions: "L'Atalanta dà maggiori certezze. Roma troppo altalenante"

vedi letture

“Roma troppo altalenante, in difficoltà dal punto di vista fisico e quando non trova spazi va in difficoltà. L’Atalanta regala maggiori certezze” questo il pensiero di Enzo Bucchioni, giornalista ospite degli studi di Mediaset per ‘Pressing’ in merito alla corsa Champions League fra capitolini e orobici.