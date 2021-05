Cagliari, allenamento sotto gli occhi di Giulini. Ceppitelli è tornato regolarmente in gruppo

vedi letture

Testa al Benevento: il Cagliari è sceso in campo questa mattina ad Asseminello per continuare la preparazione alla gara di domenica. Ad assistere alla seduta di allenamento odierna il presidente Tommaso Giulini. Dopo aver svolto la fase di attivazione, la squadra si è dedicata ad un lavoro specifico sulla fase difensiva: movimenti, situazioni di gioco, provati in partitelle a tema. A chiudere una partita a campo ridotto giocata ad alta intensità. Si è allenato regolarmente con i compagni Luca Ceppitelli. Domani, conclude la nota ufficiale del club, è in programma al mattino un nuovo allenamento al Centro sportivo di Assemini.