Juventus, Del Piero e gli eroi della Champions del '96 oggi si sono ritrovati alla Continassa
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Ritrovo dei bianconeri a 30 anni dal trionfo di Roma contro l'Ajax
(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Alla Continassa non c'è la Juventus di Luciano Spalletti che oggi osserva un giorno di riposo, ma quella del 1996 che festeggia una ricorrenza. Alessandro Del Piero e compagni si ritrovati nel quartier generale bianconero per celebrare l'anniversario del 22 maggio di 30 anni fa: a Roma, contro l'Ajax, la squadra vinceva l'ultima Champions League ai calci di rigore. Nella storia Instagram pubblicata da Alessio Tacchinardi si vedono diversi degli eroi del 1996, da Del Piero a Peruzzi passando per Lombardo, Ravanelli, Di Livio e Ferrara. "Gruppo, amici, famiglia: vi voglio bene campioni" ha scritto l'ex centrocampista a corredo della foto di squadra a tavola. (ANSA).
Fonte ANSA
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