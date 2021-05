Calcio: Borghese (Maie), nessuno tocchi la 'Giostra dei Gol'

Presidente Movimento, Rai Italia vorrebbe cancellare programma

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Come Maie siamo stati i primi a suonare l'allarme, quando ci è giunta la notizia che Rai Italia vorrebbe cancellare La Giostra dei Gol, probabilmente la trasmissione più seguita dai nostri connazionali all'estero attraverso il canale internazionale della televisione pubblica. Per questo raccogliamo l'appello del quotidiano italiano in Uruguay, Gente d'Italia, che ha avviato una campagna in difesa del programma, e siamo a fianco del Consiglio generale degli italiani all'estero in questa battaglia". Lo afferma, in una nota, il presidente del Movimento associativo italiani all'estero (Maie), il deputato Mario Borghese. "Rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare nella ricerca di soluzioni che possano consentire agli italiani nel mondo, in particolare agli appassionati di sport e di calcio - prosegue Borghese - di continuare a seguire la loro trasmissione sportiva preferita. Allo stesso tempo torneremo a sollecitare il governo affinché faccia di più per Rai Italia, ricordando che nel mondo vivono oltre sei milioni di cittadini italiani che non possono essere dimenticati". (ANSA).