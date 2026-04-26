Calciomercato Inter, Arthur Atta tra i profili seguiti per il centrocampo

Arthur Atta è un giocatore che in questa stagione ha portato l'attenzione su di se, uno di quelli che inaspettatamente ha dato spettacolo nel corso di questo campionato con giocate e gol anche molto importanti. Sua è stata la rete che ha tagliato le gambe all'Inter nella prima sconfitta del campionato, e sua l'ultima che ha fatto sfumare il sogno scudetto del Milan, sempre in quel di San Siro e sempre nella stessa porta in cui aveva bucato Sommer all'andata.

Ovviamente si è già iniziato a parlare di mercato dopo il primo gol all'Inter, forse era un po' presto al tempo, ma adesso sta diventando argomento attuale. Come raccontato in esclusiva dalla nostra redazione, anche l'Inter sarebbe sulle tracce del francese e lo avrebbe individuato come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Mettendo la lente d'ingrandimento sulle caratteristiche del giocare appare ovvio il motivo per cui i nerazzurri abbiano mostrato interesse verso il centrocampista dell'Udinese. Parliamo di un giocatore che in questa stagione ha mostrato di saper fare tutto, o quasi. Strappi palla al piede, qualità nell'inserimento e soprattutto nel possesso della sfera. Grande senso del gol, dimostrati anche dai 3 gol segnati in questa stagione. La pressione non la sente, anche perché non è da tutti segnare due gol a San Siro. Anche in fase difensiva fa il suo, e questo è molto importante per una squadra come l'Inter...

Insomma, a giugno i nerazzurri dovranno fare i conti con i diversi obiettivi di mercato, anche perché tanti sono i centrocampisti che i nerazzurri avrebbero messo nel mirino. Dopo aver valutato attentamente tutti i giocatori ci sarà la scelta definitiva, ma Atta è entrato forte nella lista.