TMW Radio Calciomercato Inter, quali operazioni vanno fatte nel mercato estivo?

Sempre più vicino il rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter. Ma che tipo di mercato dovranno fare i nerazzurri per rimanere al top? Ecco cosa ne pensano gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Una squadra più giovane, fresca, per mantenere questa competitività. Ha cominciato già con alcuni elementi, qualcosa sta già facendo Chivu, vedi Acerbi, Mkhitaryan. Certo, l'abilità della dirigenza è evidente, sono all'altezza della situazione. Mi aspetto un'Inter più giovane. Ci vedo da svecchiare un po' ma non vedo un'Inter in dismissione".

Paolo Pacchioni: "Chivu merita la riconferma, visto che vince il campionato praticamente da esordiente. L'Inter non deve commettere l'errore di sopravvalutare questa vittoria, sì meritata ma con giocatori in parabola discendente. Guai ad avere riconoscenza con chi ti ha fatto vincere, per molti elementi è giusto voltare pagina. Ti serve solo una serie di ritocchi, non un repulisti generale. Credo si torni verso la difesa a quattro, e il calcio europeo ci sta indicando questa direzione. E credo che il ritorno di Thuram e Barella indurrà la società a puntare su di loro".

Mimmo Cugini: "Questa a livello di organico è stata considerata una stagione ponte, perché con Chivu era difficile pensare ad una rivoluzione della rosa dopo il finale della scorsa stagione. Quest'anno l'Inter non è stata brillante in Europa, mentre invece lo è stata molto in campionato. A Chivu comunque piace più la difesa a quattro che la difesa a tre e quindi, oltre allo svecchiamento dovuto all'età alta di molti, bisognerà vedere che caratteristiche andranno ricercate. Mi immagino un'Inter molto diversa rispetto a quella di quest'anno, impostata sulle idee del tecnico rumeno che si è meritato la conferma con un'ottimo percorso al primo anno".

Federico Vespa: "Deve sicuramente svecchiare. Un innesto per reparto, tranne in attacco, si rinnova parecchio. Konè sarebbe un grandissimo rinforzo. Poi mi aspetto un approccio differente in Europa".

Enzo Bucchioni: "Mi immagino un'Inter profondamente diversa. Ci sono moltia fine corsa, per una questione anagrafica. Mi aspetto una squadra più giovane, ma anche diversa come sistema di gioco. La devi cambiare questa squadra, in maniera radicale".

Gianni Bezzi: "Credo vedremo un'Inter diversa. Dovranno lavorare bene sul mercato. Si deve riaprire un ciclo, ha troppi giocatori datati. Ma ottimo il lavoro di Chivu, che ha fatto una grande stagione. Sarà un'Inter che dovrà rinnovarsi molto".

Gianluca Di Marzio: "Credo sarà, dopo un paio di mercati conservativi, il primo mercato rivoluzionario per l'Inter. Deve prendere almeno 5 giocatori, al di là delle cessioni. Sarà un mercato giovane, perchè la filosofia della società è questa, con giovani però forti".