Calciomercato Juventus, Oppini vuole Carnesecchi: "Mi ricorda Buffon"

Ospite di Radio Bianconera, Francesco Oppini ha parlato di quella che sarà la Juventus del futuro, che per lui dovrà puntare innanzitutto sul portiere:

“In porta terrei solo Pinsoglio, Mattia Perin ha già fatto capire di voler andare via, mentre Di Gregorio credo che sia un portiere di ottima qualità ma non pronto per una big. Quello della porta è uno dei grossi problemi strutturali della rosa come anche l'attacco.

A me piace moltissimo Marco Carnesecchi che per movimenti e posizionamento in porta mi ricorda il primo Buffon, anche se Gigi era qualcosa di inarrivabile.

In generale i suoi mesi sulla panchina della Juventus hanno palesato il fatto che Spalletti ha fatto fuori, anche in maniera intelligente, tutti i giocatori degli ultimi due mercati, soprattutto dell'ultimo, perché vuole elementi di livello, per cui anche per la porta chiederà alla società di portargli un top. Corsa Champions? Il Como merita la posizione che ha, anche perché ci ha battuto due volte, noi dovevamo svegliarci prima, innanzitutto prendendo da subito Spalletti. Per come stanno messe oggi le cose, i Lariani sono i favoriti, ma attenzione alla situazione secondo posto, perché questa sconfitta del Milan è una brutta botta per i rossoneri e potrebbe avere delle ripercussioni”.