TMW Radio Oppini: "Juve, qualcuno in società spinge per arrivare a Conte a giugno"

Il giornalista e conduttore Francesco Oppini è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di Juventus: "Sono d'accordo che il livello di giocatori è discutibile, ma Comolli è arrivato a giugno e sta cercando di sistemare dei disastri fatti prima. Chi ha regalato giocatori come Chiesa, Huijsen, Danilo e tanti altri per comprare giocatori non da Juve. Io non giudicherei Comolli ora ma i casi fatti prima. Ho provato a sentire qualcosa dalla Juve, ma nessuno si sbilancia sul prossimo tecnico. Io ho un'idea, vogliono portare avanti la baracca fino a giugno per poi capire cosa succederà.

Bisogna vedere se Spalletti voglia mettersi in una situazione così complicata. Per me c'è qualcuno in società che spinge per arrivare poi a Conte a giugno. Se l'accordo che non arriva è perchè Comolli non vuole un contratto per un progetto definitivo. A me è giunta la notizia che questa cosa è inventata. Non è mai stato contattato per il dopo Tudor".