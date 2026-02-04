TMW Radio Oppini: "Juve, il rinnovo di Yildiz sarà la prima cosa giusta di Comolli"

A parlare di Juventus a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Francesco Oppini: "Rinnovo di Yildiz vicino? Io penso che il 4 febbraio 2026 potrebbe essere il giorno della prima cosa giusta fatta da Comolli. E la seconda deve essere il rinnovo di Spalletti, contestualmente a quello di McKennie, che Giuntoli aveva anche cacciato. Yildiz va bloccato il più possibile, ma queste sono le cose che vanno fatte al più presto. A Yildiz si riconoscono le cifre almeno pari a quelle di David. Spalletti ha fatto dimenticare Conte ai tifosi? Il lavoro che sta facendo è qualcosa di impensabile, per la velocità con cui è riuscito a entrare nel mondo Juve. La squadra era un disastro, oggi vediamo che ci sono giocatori che stanno tornando a certi livelli, altri stanno sorprendendo, vedi Kelly, Di Gregorio, McKennie e altri.

E' una squadra che continua a migliorare. A parte Koopmeiners che sembra più un frigo-bar, tutto il resto è in miglioramento netto. Mi aspetto di vedere qualcosa da chi non ha ottenuto ancora molto, vedi Openda, Zhegrova. Spalletti sta andando oltre le aspettative. E ricordiamoci che ha in mano una squadra non fatta da lui, questo è un miracolo".