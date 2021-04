Caos Superlega, festa dei tifosi nerazzurri sui social dopo la rinuncia dell'Inter

Supporter lodano club nerazzurro prima società italiana lasciare

(ANSA) - ROMA, 21 APR - I tifosi dell'Inter in festa sui social per il club nerazzurro che ha deciso di abbandonare il progetta della Superliga, come anticipato questa notte dall'ANSA. I supporter nerazzurri sono felici soprattutto per il fatto di essere stati il primo club italiano, tra i tre che hanno aderito (come Milan e Juve) a lasciare il gruppo dei dodici come già fatto dai club inglesi. "Quindi stamattina ci siamo tutti svegliati nel magico mondo del calcio proletario - dice un tifoso interista denominato 'Interception - Per fortuna i nostri eroi sono riusciti a sconfiggere la #SuperLega dei cattivi. Ora mio figlio può tornare a sognare". E 'Rosi' aggiunge "Bene..Ragazzi oggi si riparte sempre concentrati sul nostro obbiettivo...Vincere e vincere.....FORZA INTER...FORZA RAGAZZI..". E 'Angelo' sottolinea 'brava Inter a venirne fuori per prima, lasciala fare alla Juve che non sa vincere la Champions...'' (ANSA).