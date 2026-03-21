Caro Mister, Grazie! La lettera di Aldo Serena a Giovanni Trapattoni

Giovanni Trapattoni è nato il 17 marzo 1939 (età 87 anni), a Cusano Milanino

Aldo Serena ha scritto una lettera commovente al suo ex allenatore dell’Inter, Giovanni Trapattoni, attraverso le pagine del Corriere della Sera.

Caro mister,

quella sera, in ritiro precampionato, quando me ne sono andato senza avvertire nessuno, ho rischiato la nostra rottura totale. Dopo cena mi ero allontanato dall’albergo ed ero tornato a mezzanotte. Il presidente Pellegrini era arrivato a sorpresa per salutarci e io non c’ero.

La mattina successiva non mi hai degnato di uno sguardo e, parlando alla squadra nello spogliatoio, hai detto: «Aldo ha mancato di rispetto a me, a voi e al presidente e pagherà una multa che ricorderà per tutta la vita». Non mi hai più parlato a quattr’occhi per più di un mese. Mi avevi “squalificato”.

Poi, un sabato sera, sei entrato nella mia camera e la sensazione è stata quella di uno sguardo benevolo sul tuo volto. Gli angoli delle labbra un po’ più alti e un accenno di sorriso. Mi hai chiesto: «Perché Aldo? Perché mi hai fatto questo?»

E io: «Ho sbagliato, mister, non ho attenuanti; ero in un momento di vita complesso, difficile».

È arrivata l’assoluzione: «Avresti potuto parlarmi, dirmi che cosa stava succedendo e magari ti avrei dato un permesso. Adesso chiudiamo la faccenda e guardiamo avanti».

È passato tanto tempo, siamo cambiati, siamo un po’ persone diverse, ma la condivisione di emozioni così coinvolgenti ci terrà legati per sempre.

Caro mister, hai sparso semi di amicizia ovunque, sappi che qui da uno di quei chicchi è germogliata una piantina che, oltre alla stima e alla riconoscenza, ti vuole bene.

Ti voglio bene.

E ho provato un po’ di invidia per quei ragazzi che ti hanno salutato davanti a casa. Avrei voluto esserci io, lì con loro, per stringerti la mano e dirti semplicemente: «Grazie».

Giovanni Trapattoni, nato a Cusano Milanino, ha mantenuto un forte legame con la sua zona d'origine nel milanese. Nonostante la sua lunga carriera internazionale, la sua residenza storica e principale è sempre rimasta in Lombardia.