Aldo Serena e lo Scudetto: "Milan sciolto a primavera, Juventus mai alternativa all'Inter"

Anche l'ex attaccante Aldo Serena si unisce alla celebrazione per la vittoria del 21° Scudetto nella storia dell'Inter, intervistato dall'edizione di oggi de Il Messaggero Veneto: "Le rivali che hanno provato a essere più forti, con il tempo si sono sfaldate. Il Milan si è sciolto a primavera, la Juventus non è mai apparsa come un'alternativa. Pur non mostrandosi mai superiori negli scontri diretti, hanno dimostrato continuità per gran parte della stagione. Fondamentale per vincere".

Un ruolo da protagonista nel cammino dell'Inter lo ha sicuramente giocato la sua guida tecnica, Cristian Chivu: "Ha avuto il merito di risollevare la squadra, le sconfitte di inizio stagione potevano destabilizzarlo, invece si è mostrato scaltro e attento. Ha fatto vedere di essere un allenatore intelligente, capendo che non era il caso di cambiare 'testa' e gioco a una rosa esperta. Non ha stravolto l'impronta data da Inzaghi, mentre di solito un allenatore giovane vuole imporre le sue idee".

Il momento decisivo magari può essere stato Inter-Juventus 3-2? Dice a tal proposito Serena: "Anche, ma credo che ancor di più lo sia stato il match successivo all'uscita dalla Champions col Bodo (il 2-0 al Genoa, ndr): niente contraccolpo, la squadra ha tenuto dritta la barra". In conclusione, gli viene chiesto di individuare un simbolo del 21° campionato vinto dall'Inter: "Lautaro Martinez. Difficilmente la punta è un giocatore aggregante, lui è un bomber che fa la cosa giusta per la squadra. L'Inter ha trovato un condottiero".