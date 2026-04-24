Serena: "Yildiz scelga se diventare Platini o Laudrup. Leao? È estraneo alla squadra"

Aldo Serena ha vestito le maglie di Juventus e Milan e quindi è il doppio ex perfetto per inquadrare la sfida di domenica, nella quale il Diavolo, a suo modo di vedere, ha più da perdere. Il copione della partita dovrebbe prevedere dunque i bianconeri che terranno il pallino del gioco in mano, con i rossoneri invece pronti a chiudersi a riccio e a punire in ripartenza.

Serena si intende di centravanti e ha dato pure un giudizio sulle prestazioni di Jonathan David nell'intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola: "A frenarlo credo sia stata soprattutto la testa e qualche problema di ambientamento. Adesso la Vecchia Signora deve seguire le indicazioni tecniche di Spalletti e lui credo che voglia un centravanti di sostanza, fisico, che sappia trovare il gol un po' da solo".

Infine gli viene chiesto cosa ne pensi di Kenan Yildiz e Rafael Leao. Per Serena il turco è a un bivio e deve scegliere se seguire le orme di Michel Platini oppure quelle di Michael Laudrup. Per il portoghese invece solo tante critiche: "Sembra un oggetto estraneo alle dinamiche di squadra. Non è collegato con il resto dei compagni. Si accende a intermittenza, facendo sempre una partita a sé".