Aldo Serena consiglia l'Inter: "Ripartirei da un centrale top. Bremer sarebbe un gran nome"

"Scudetto all'Inter: è fatta". Non ha dubbi l'ex attaccante nerazzurro Aldo Serena intervistato quest'oggi a La Repubblica. Serena ha parlato delle mosse che dovrebbe fare il club: "Devono ripartire dalle idee di Chivu, capire da che modulo voglia ripartire e agire di conseguenza, anche a costo di fare scelte dolorose. Non mi sorprenderebbe se cambiasse qualcosa. Ripartirei da un grande centrale: Bremer sarebbe un grande nome, ma anche Kim è un buon nome. E un portiere. Vicario andrebbe bene".

Serena analizza poi il reparto offensivo: "Su questo attacco non avevo dubbi, Bonny compreso. Vorrei però un giocatore alla Doué, alla Kvara, alla Lookman o alla Nico Paz. Non è facile prenderli, ma le caratteristiche devono essere quelle".

L'obiettivo, per l'ex bomber nerazzurro, dev'essere quello di rilanciarsi in Europa dopo la deludente annata in Champions League dov'è arrivata l'eliminazione con il Bodo/Glimt: "Cosa serve? Aumentare l’intensità nei 90 minuti e una rosa profonda, per assorbire infortuni e periodi di impegni ravvicinati".