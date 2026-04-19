Cremonese-Torino 0-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (4-2-3-1): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (38' st Barbieri), Pezzella; Grassi (27' st Payero), Bondo; Floriani Mussolini (15' st Zerbin), Bonazzoli, Vandeputte (15' st Okereke); Sanabria (38' st Djuric). All.: Giampaolo
Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan (23' st Marianucci), Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador (31' st Biraghi); Vlasic (31' st Anjorin); Simeone (23' st Njie, 45' Kulenovic), Adams. All.: D'Aversa
Arbitro: Fabbri
Ammoniti: Coco (T), Ebosse (T), Njie (T)
Altre notizie Altre Notizie
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile