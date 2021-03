De Paola boccia Pirlo: "Da esonero immediato. Non ha in mano la squadra"

vedi letture

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, parlando a Radio Punto Nuovo non ha risparmiato critiche alla Juventus e al suo allenatore: "La Juve rischia di uscire dalla prossima Champions, non può permettersi questa figuraccia. Se hai perso anche la dimensione dello spogliatoio, allora la Juve è messa veramente male. Si può tornare alla prima Juve di Agnelli, quella di Delneri. Pirlo è da esonero immediato, non ha in mano la squadra, ha fatto una confusione incredibile. È una bufera di disorganizzazione di squadra. Kulusevski è diventato un bisonte".