Donadoni: "Scudetto, l'Inter ha le carte in regola: tutti dovranno vedersela con i nerazzurri"

"L'Inter ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto". Parola di Roberto Donadoni, che in collegamento con '90esimo minuto su Rai 2 esprime il suo giudizio sulla squadra di Conte, vittoriosa venerdì sera per 0-2 al Franchi contro la Fiorentina e seconda in classifica a meno due punti dal Milan: "Credo che abbia trovato grande convinzione soprattutto nell'ultimo periodo, questo fa veramente la differenza. Tutti dovranno vedersela contro questa Inter".