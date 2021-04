È nata la Superlega! Pirozzi: "Sfregio all'Europa. Vadano a proporla in Qatar"

(ANSA) - ROMA, 20 APR - ''Dare l'avvio ad un campionato di elite come la Superlega e' l'eugenetica del calcio la disciplina che basandosi su considerazioni genetiche e applicando i metodi di selezione si poneva l'obiettivo del miglioramento della specie umana. Poi abbiamo visto come l'hanno applicata. Nel calcio si vuole percorrere la stessa cosa, uccidendo cosi' i vivai, il dilettantismo, lo sport puro, per meri interessi economici e finanziari''. Lo scrive, in una nota, Sergio Pirozzi, consigliere della Regione Lazio, sindaco di Amatrice ai tempi del terremoto e attualmente allenatore del Trastevere Calcio, storica società romana attualmente al comando del girone E della Serie D. ''Se Florentino Perez e Andrea Agnelli - continua Pirozzi - credono in questo progetto allora vadano a proporlo in Qatar, Arabia Saudita o Cina. Qui, in Italia, in Europa e' uno sfregio. Io penso che il calcio sia passione e come amore e i tifosi cosi' lo vedono e lo sentono con il cuore e la rivalita'. Se poi deve prevalere l'aspetto economico aboliamo tutti i campionati. Bene ha fatto l'Uefa - conclude Sergio Pirozzi - a mettere un freno a questo strampalato progetto''. (ANSA).