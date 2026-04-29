TMW Radio Enrico Fedele: "Nico Paz fuoriclasse, vede quello che altri non vedono"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex dirigente Enrico Fedele.

Che ne pensa di Nico Paz?

"E' l'unico fuoriclasse in Italia, l'unico che inventa. Non dipende da lui il futuro, il Real ha la recompra, poi vedremo cosa decideranno loro. Io dico una cosa: nell'Inter c'è Mkhitaryan ma l'unico 10 sarebbe lui a poter illuminare il gioco".

Napoli, Kvaratskhelia il più forte dopo Maradona?

"Lui vede la porta. E' cresciuto molto, anche perché li ci sono giocatori che hanno lo stesso linguaggio. Comunque no, dopo Maradona metterei Giordano, anche se Higuain è stato eccezionale. Giordano è stato più forte anche di Careca".

E' più forte Nico Paz o Yildiz?

"Sono due ruoli diversi, Yildiz ha i numeri da campioni, Nico Paz vede quello che altri non vedono. Se l'ambiente non fa esplodere un calciatore, dipende da una questione anche caratteriale, ma qui parliamo di qualità tecniche soltanto".

E gli italiani in quel ruolo dove sono?

"Al Napoli di Maradona c'erano diversi giocatori napoletani forti. Dopo Rivera, il più grande, c'è stato Totti, anche se Baggio prevaleva come classe cristallina. I giocatori determinanti erano Totti, Del Piero, Zola, Baggio, gente che inventava. Quelli di oggi nell'Italia del 2006 forse non sarebbero stati neanche convocati".