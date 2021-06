Eto'o: "Fa male vedere Mourinho alla Roma. Avrei voluto un suo ritorno all'Inter"

vedi letture

Samuel Eto'o, nel corso di un'intervista ad AS ha parlato del ritorno in Italia di José Mourinho, nuovo tecnico della Roma: "Mi ha fatto male, non lo nascondo, vedere colui che mi ha dato l'opportunità di vincere in Italia andare in un'altra squadra. Ma so che è felice e l'amicizia è sopra ogni cosa. Avrei voluto vederlo nuovamente all'Inter, ma gli auguro ugualmente buona fortuna alla Roma ma sappia che per me l'Inter viene sempre prima".