Europa League, le partite in programma per oggi

vedi letture

Oggi si torna in campo per disputare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In campo anche le due italiane ad iniziare dalla Roma, per chiudere poi con il Milan in serata. Ecco il programma completo.

Le partite in programma:

18:55 Arsenal-Olympiakos

18:55 Din. Zagabria-Tottenham

18:55 Molde-Granada

18:55 Shakhtar-Roma

21:00 Milan-Manchester Utd

21:00 Rangers-Slavia Praga

21:00 Villarreal-Dyn. Kyiv

21:00 Young Boys-Ajax