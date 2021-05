Evra prende in giro il City e gli Oasis: "Magari la vincerete quando avrò 90 anni"

Otto anni al Manchester United non si dimenticano. Così, ai festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Chelsea si è unito anche Patrice Evra. L’ex terzino, per la verità sulla scia di quanto fatto dalla società londinese sui social, ha preso di mira gli Oasis, notoriamente tifosi del Manchester City, riscrivendo il ritornello di Champagne Supernova, in modo che in italiano suoni: “E forse la vincerete, quando avrò novant’anni e alla fine siete solo i miei vicini rumorosi”. Chissà come l’avranno presa Liam e Noel, peraltro taggati da Evra.