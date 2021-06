Fiorentina, cambiano le date del ritiro. Da decidere anche quella della presentazione di Italiano

Ufficializzati il tecnico e il suo staff, la Fiorentina si prende qualche giorno prima della presentazione visto che allenatore e collaboratori andranno in vacanza. Se quella di Gattuso era stata fissata per il 4 luglio, quella del nuovo tecnico - secondo quanto riportato da Firenzeviola si svolgerà a Firenze prima della partenza per il ritiro, presumibilmente intorno al 12. Cambiano anche le date della convocazione per il pre-ritiro a Firenze.