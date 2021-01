Fiorentina-Inter, i convocati di Prandelli per la Coppa Italia: out Ribery e Pulgar, c'è Duncan

Sono 22 i convocati di Cesare Prandelli per la sfida di Coppa Italia del Franchi contro l'Inter, in programma domani alle 15. Out Ribery, c'è Duncan (in questi giorni al centro di numerose voci di mercato).

Portieri: Dragowski, Terracciano.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Dalle Mura, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

Cetrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Borja Valero, Krastev.

Attaccanti: Callejon, Kouame, Montiel, Vlahovic