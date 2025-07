Fiorentina, Pioli si presenta: "Firenze la sento dentro. Venire qua era la cosa giusta da fare"

Stefano Pioli si è presentato come nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico, dopo l'esperienza all'Al Nassr, ha scelto di rientrare in Italia e lo ha fatto firmando col club viola. Queste le sue prime parole in cui spiega anche la scelta di tornare nel club toscano in cui era già stato sia da giocatore che da allenatore:

"Le esperienze che ho fatto fino ad oggi mi hanno portato ad essere nel momento più alto della mia carriera. So che qui ci sono tante aspettative ma ho già ottime sensazioni perché ho trovato tanto spessore umano, oltre che ad un centro sportivo tra i più belli che abbia mai visto. Mi sento pronto per fare un grandissimo lavoro".

Perché la scelta di tornare a Firenze?

"Firenze la sento dentro e alla prima chiamata ho sentito una sensazione particolare. A questa piazza sono legatissimo e sapevo che era la cosa giusta da fare. Vivo molto delle mie emozioni e non ho avuto dubbi sulla scelta. Il modo di giocare? Io voglio più giocatori possibili di qualità, poi chiaro che essa non basta, ma nella mia testa c'è quella di mettere una squadra con giocatroi di qualità, che abbiamo. Dopo le amichevoli in inghilterrà avrò idee più chiare ma ho visto già grandi cose".