Ufficiale Da Rocafonda con furore: Yamal nuovo numero 10 del Barcellona, rinnovo fino al 2031

Non avrà più il numero 19 sulle spalle. Come da attesa, è arrivato il grande giorno e Lamine Yamal firma oggi in modo ufficiale il rinnovo con il Barcellona fino al 2031, ma soprattutto diventa il nuovo numero Diez blaugrana. Il Barça ufficializza dunque l'assegnazione della magica numero '10' attraverso un’immagine di un murale a Rocafonda (Mataró) accompagnata dal testo 'Da Rocafonda al mondo'.

Il talentino di 18 anni, originario di Rocafonda, eredita così il mitico numero '10' del Barça, indossato in passato da iconiche leggende dal calibro di Maradona, Ronaldinho e Leo Messi. Yamal ha assistito dal vivo all'annuncio di entrambi i traguardi insieme alla sua famiglia, con mamma Ebana e papà Nasraoui al suo fianco.

In questi istanti sta posando con la sua nuova maglia al fianco del presidente Joan Laporta, primo promotore del prolungamento di contratto di Lamine Yamal a tutti i costi. Raccoglie così la camiseta che aveva vestito fino alla sua partenza Ansu Fati, attualmente in prestito al Monaco. Nei negozi del club catalano sono già in esposizione e in vendita le nuove divise di LM.

Lamine Yamal è al Barcellona dall’età di sette anni e ha scalato le varie categorie fino a debuttare in prima squadra, grazie al precedessore di Flick, Xavi, nella stagione 2022-23. È diventato campione della Liga in quella stagione, oltre che vincitore della Supercoppa di Spagna, della Coppa del Re e della Liga nella stagione 2024-25. E tutto questo, prima della maggiore età. Un predestinato.