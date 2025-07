L'Inter fa sul serio per Lookman: c'è già una base d'intesa col giocatore. Tutte le ultime

Quella di Mateo Retegui potrebbe non essere l'ultima cessione deluxe dell'Atalanta in questo mercato estivo. Secondo quanto riportano gli ultimissimi aggiornamenti di Sky Sport, infatti, l'Inter punta forte su Ademola Lookman per l'attacco. Il club nerazzurro ha individuato nell'attaccante nigeriano l'obiettivo prioritario per integrare il reparto avanzato, tanto da aver già trovato una base d'intesa con lo stesso giocatore.

Le alternative - Avviati anche i primi contatti informali con l'Atalanta - continua Sky Sport -, che valuta Lookman intorno ai 50 milioni di euro. Un aspetto importante è che l'Inter non ha bisogno di cedere prima di avanzare una proposta, che per il nigeriano si attesta sui 40 milioni. Ovviamente, non mancano le alternative per l'attacco dell'Inter, che continua a valutare i profili di Nico Gonzalez, Jadon Sancho (seguito anche dalla Juventus) e Christopher Nkunku.

Mateo Retegui vola in Arabia, le ultime di TMW

Mateo Retegui ha firmato il contratto che lo legherà all'Al Qadsiah per i prossimi quattro anni. L'accordo è stato trovato già da giorni ma la macchina burocratica per il campionato saudita ha rallentato l'affare. Oggi sono arrivate le dovute garanzie bancarie richieste per un trasferimento che porterà l'Atalanta di nuovo sul mercato. Il valore è quello di qualche giorno fa: 68,5 milioni di euro che verranno pagati dal club arabo, con 3,7 che l'Atalanta dovrà alle varie società che hanno valorizzato Retegui nel proprio percorso. Invece lo stipendio è da vero Paperone: 20 milioni di euro per quattro stagioni, cifre che di fatto vanno quasi a moltiplicare per otto quello che guadagnava a Bergamo.