Ufficiale Sambenedettese, arriva il fantasista Marranzino dal Napoli. La nota del club

"L'U.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Napoli il diritto alle prestazioni sportive del trequartista classe 2004 Pasquale Marranzino, che ha firmato fino al 30 giugno 2027 con il club rossoblù: per lui nella scorsa stagione 31 presenze, 2 gol e 3 assist in Serie C con la maglia della Cavese".

Con questo comunicato il club marchigiano ha annunciato l'arrivo di un altro rinforzo per la prossima stagione di Serie C. Il giocatore in passato ha anche collezionato 11 presenze in terza serie con la Juve Stabia, mentre con le giovanili del Napoli vanta 32 gare e un gol in Primavera e quattro partite in Youth League.