Ufficiale Salernitana, ancora un acquisto: arriva il centrocampista Capomaggio

Continua la campagna acquisti della Salernitana di Daniele Faggiano in vista della prossima stagione di Serie C. Il club campano ha infatti annunciato l'arrivo dell'argentino Capomaggio in mezzo al campo. Questa la nota della società:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Audace Cerignola per il trasferimento in granata del centrocampista argentino classe 1997 Galo Capomaggio. Il calciatore approda in granata a titolo definitivo con un contratto fino al 2028.

Cresciuto calcisticamente in patria nell’Estudiantes, il mediano nato a La Plata è arrivato in Italia per una lunga gavetta nei tornei minori. Con il Fasano la prima esperienza in Serie D, poi la prosecuzione della crescita esponenziale fino ai tre campionati da protagonista in Serie C con la casacca dell’Audace Cerignola dal 2022 al 2025, con 102 partite e 13 reti messe a segno".