Fiorentina, nuove maglie presentate il 5 agosto. Richiamo alla stagione 1985/1986

Secondo quanto riportato da La Nazione, per la divisa da gara ufficiale della Fiorentina bisognerà attendere il 5 agosto, giorno in cui sarà presentata. La maglia avrà un sapore vintage, ricalcherà la divisa dell'era Pontello, indossata nella stagione 1985/1986. Per quanto riguarda le maglie da allenamento, invece, è già stato possibile scorgerla: è viola con le maniche blu.