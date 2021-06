Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

La trattativa di giornata vede protagonista l'Atalanta che ha chiuso per Juan Musso. Accordo con l'Udinese sulla base di circa 20 milioni di euro. La Dea lavora anche con la Fiorentina per Pol Lirola. Il Milan, invece, chiede 12 milioni per Pobega.

Inter e Milan

Dopo Ranocchia e D'Ambrosio, i nerazzurri hanno chiuso per il rinnovo di Kolarov. Il serbo, che piaceva anche al Bologna, firmerà un contratto annuale con ingaggio dimezzato rispetto alla passata stagione. Si attende solo l'annuncio.

Per il Milan in chiusura la trattativa con il Real per Brahim Diaz: 2/3 milioni di prestito oneroso con riscatto a 22 milioni e controriscatto a 27. In attacco battuta la pista Giroud: tra gli agenti e il Chelsea ci sarà un contatto per provare a liberarlo. L'alternativa è Jovic: il Real ha aperto al prestito. Dalot difficile, ma si continua a trattare con Odriozola sulla sfondo. Lavori in corso anche per il rinnovo di Kessie con la volontà di fare uno sforzo importante per accontentarlo. L'opzione, da tempo in campo, è quella di Bakayoko. Sulla sinistra idea Gudmundsson come vice Theo Hernandez.

Incroci Fiorentina-Spezia

Mercoledì sarà il giorno dell'ufficialità di Italiano sulla panchina della Fiorentina. Prevista risoluzione con Spezia e firma con la viola. In bianconero andrà Petko Hristov come contropartita per liberare lo staff dell'allenatore. I liguri, intanto, hanno incontrato Giampaolo, ma è una soluzione difficile. Le alternative sono Maran e Farioli.

Genoa e Samp

Il grifone vede più vicino il ritorno di Perotti. Trattativa con il Fenerbahce per trovare un accordo definitivo dopo che il fantasista aveva aperto alle avance del Genoa. Si proverà a risolvere a breve per evitare che il giocatore vada in ritiro con i turchi. In queste ore Vicario sarà a Genova per le ultime formalità prima di diventare un giocatore rossoblu. Intanto derby di mercato per Lammers: Osti lo voleva dall’Olanda, Faggiano lo stava prendendo al Genoa.

Sondaggio del Besiktas per Edin Dzeko. Intanto a giorni dovrebbe esserci un incontro con il Marsiglia per chiudere la cessione di Under e Pau Lopez. Il Napoli, invece, ha ricevuto un'offerta da 5/6 milioni di euro da parte del Galatasaray per Mario Rui. Mercoledì sarà il giorno delle visite mediche di Bonifazi con il Bologna. La Spal incasserà 6 milioni di euro.Il Venezia ha ufficializzato l'arrivo di Jonathan Jorge, attaccante svedese classe 2003, in prestito con diritto di riscatto dall'Hammarby, mentre il Sassuolo ha annunciato il rinnovo di Oddei fino al 2024 e rinnova anche Peluso. L'Empoli si muove per Gabriele Zappa: i toscani sono in vantaggio sul Verona.