Gianluca Nani su Eriksen: "Più difficile un ritorno in Premier. Ci vuole tempo"

Gianluca Nani, dirigente e intermediario di mercato molto attivo sul fronte Premier League, ha commentato così il possibile addio di Eriksen dall'Inter ai microfoni di Lady Radio: "Se prima si poteva ipotizzare un ritorno in Inghilterra per il danese ora è già più complicato perché tra i problemi di Covid e i club più importanti col freno a mano tirato per gli investimenti invernali, è tutto più difficile. Indovinare dove andrà l'ex Tottenham è come rispondere a una domanda da quiz in tv. Comunque ci vuole ancora tempo perché per ora nessuna pista si è scaldata davvero".