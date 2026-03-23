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Giorgio Chiellini onora Protti: "Igor impersonava in campo i valori dei tifosi"

Giorgio Chiellini onora Protti: "Igor impersonava in campo i valori dei tifosi"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 07:16Altre Notizie
Redazione TMW

A margine della presentazione del docufilm su Igor Protti, il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato non solo del suo capitano ai tempi del Livorno, ma anche del rigore fallito ieri sera dai bianconeri contro il Sassuolo. Queste le sue parole riprese da Tuttojuve:

"Alla fine per me Igor è stato un mito. Era il nostro capitano e il giocatore più forte della squadra, che ci ha trascinato a traguardi importanti. Ho avuto la fortuna di arrivare da bambino, che non avevo ancora 16 anni, per me è stato un fratello maggiore. Mi è stato molto vicino nella mia carriera, poi in campo era incredibile, aveva rapidità, tecnica, tiro da lontano, colpo di testa, e più si alzava il livello e più diventava decisivo. Livorno lo ricorderà per sempre, sarà difficile per noi avere un giocatore come lui in futuro.

La nostalgia per i tempi passati? Parto da Igor per rispondere alla tua domanda: Igor ha sempre avuto 1000 difetti, ma anche tanti pregi. Era una persona vera, era una persona che ha sempre dato tutto per l'ambiente in cui era, ed ha sempre incarnato i valori dei tifosi ancor prima dei club. Questo penso possa essere un insegnamento per le nuove generazioni, perché poi il mondo è cambiato totalmente. Questi valori adattati all'età moderna sono valori che possono vivere e possono continuare ad esserci.

Cosa porto nel cuore di Igor? La grande leadership, i valori che portavano dentro il club sono cose che siamo riusciti a portare avanti e a traferire. Igor è stato adottato da Livorno, ha fatto la storia di questa città con Lucarelli, lo hanno portato in Europa League a lottare per traguardi che non avrei mai pensato. Da tifoso gli sono grato"

Il pareggio della Juve contro il Sassuolo? Visto che parliamo di Protti, eludo la marcatura...puoi immaginare la reazione al rigore sbagliato. Speriamo di esultare diversamente a maggio".

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