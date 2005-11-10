È difficile scegliere fra Luciano Spalletti e Damien Comolli. Ma dovrà essere fatto

"Quando sono venuto qui ad allenare chiedevo una sola cosa: il centravanti fisico. Poi non si è riusciti a trovarlo, io non faccio il mercato, quello lo fanno gli altri". Luciano Spalletti dopo la sfida contro il Lecce aveva fatto capire che un argomento esisteva. Che vanno bene i rinnovi di Yildiz, di McKennie e di Locatelli, probabilmente quello di Kalulu, ma era necessario avere un vero numero nove. Un Vlahovic che, da dicembre in poi, ha avuto diversi problemi fisici che lo hanno allontanato dalla forma migliore. Per questo, a gennaio, la richiesta era quella di provare per un En-Nesyri, un Materta... Oppure un Icardi, possibile obiettivo dell'ultimo minuto e spernacchiato (Spalletti compreso) dopo la vittoria contro il Parma.

Al netto della questione che è passata, ce n'è una che è ancora ben presente. Perché è evidente che in quel momento Spalletti abbia scaricato Comolli che, da par suo, ha risposto in conferenza stampa. Come Ranieri con Gasperini, pure Comolli ha detto che gli acquisti erano concordati con l'allenatore. Detto che qualcuno mente - perché quando non hai un attaccante e non lo compri è difficile anche concordare - bisogna capire quale sarà lo sviluppo di una convivenza iniziata decisamente male.

La Juventus forse deve prendere una decisione e una posizione. Non sarebbe semplice e non è detto che succeda, rimanendo in un grande limbo dove tutto può accadere. Sarebbe la cosa peggiore, ma prima o poi Comolli e Spalletti arriveranno al pettine. E qualcuno dovrà decidere.