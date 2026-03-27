Protti: "Da dieci mesi sono in lotta con un avversario subdolo: ora ho ripreso a camminare"

Intervistato a Sky Calcio Unplugged, Igor Protti ha parlato del passato, della lotta alla malattia ma soprattutto del suo film che uscirà presto nelle sale cinematografiche. "Da dieci mesi sono in lotta con questo avversario subdolo, purtroppo questo percorso mi ha già creato diverse complicazioni che mi fanno tornare un po' indietro. Poco tempo fa sono stato di nuovo operato e dopo 20 giorni a letto sto ricominciando a camminare, cerco di recuperare. Ringrazio tutti per la vicinanza", ha detto.

Ha poi raccontato della mancata convocazione in Nazionale quando ancora giocava: "Di questo si parla spesso. Quell'anno non sono arrivato a essere capocannoniere subito, nell'ultimo periodo di stagione ho fatto l'ultimo mese e mezzo alla grande che mi ha permesso di arrivare primo. Sicuramente è una cosa strana ma bisogna dire che c'erano grandissimi giocatori, attaccanti e campioni. Al tempo avevamo dei fuoriclasse che oggi mancano molto e creano invece difficoltà soprattutto quando si affrontano squadre chiuse e organizzate come ieri sera (riferimento a Italia-Irlanda del Nord, ndr). In quegli anni la concorrenza era spietata".