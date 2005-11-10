Ufficiale Albiol saluta il Pisa: "Stagione difficile, le cose non sono andate come previsto. Ma grazie di tutto"

Una stagione negativa sia a livello di squadra, con la retrocessione in Serie B, sia a livello personale con appena otto presenze in Serie A e tanti problemi fisici. Il difensore centrale Raul Albiol ha salutato sui propri canali social il Pisa dove era approdato la scorsa estate, terminata l’esperienza in patria al Villarreal, e con cui aveva firmato un annuale con opzione per un ulteriore anno. Opzione che ovviamente non sarà fatta valere facendo sì che il classe ‘85 continui la sua carriera altrove.

"È stata una stagione difficile e le cose non sono andate come previsto, - scrive il centrale iberico su Instagram - ma voglio ringraziare il Pisa, i miei compagni di squadra e i tifosi per il trattamento ricevuto durante quest'anno. Grazie per tutto".