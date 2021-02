Granada-Napoli nel segno di Maradona. Quella gara nel 1987 di Diego in biancorosso

E' particolarissimo il legame che unisce Napoli e Granada, avversarie questa sera nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, e a tirarlo fuori dagli archivi è stato Il Mattino. Nell'autunno del 1987, con il Napoli campione d'Italia in carica e in nuovamente lotta per le prime posizioni in campionato, Corrado Ferlaino, allora patron partenopeo, cedette Diego Armando Maradona per una partita proprio al Granada. Il motivo? La presenza nella rosa del club spagnolo di Lalo, fratello del Diez, arrivato proprio dagli azzurri. Nel contratto stipulato fra le due società era presente una clausola che prevedeva un match amichevole con la presenza di Diego, Lalo e l'altro fratello Hugo sotto contratto con l'Ascoli. Match, questo, che si disputò il 15 novembre di quell'anno contro il Malmoe allora allenato da Roy Hodgson e al quale venne dato il nome "Los Hermanos" e che terminò 3-2 per gli spagnoli con gol di Lalo e, neanche a dirlo, di Diego Armando che per l'occasione cedette la maglia numero dieci al fratello optando per la 9.