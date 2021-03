Hellas, Gresele dimesso dall'ospedale. Setti: "Giorno di grande gioia. Andrea uno di famiglia"

Andrea Gresele, giovane giocatore dell'Hellas Verona che era stato folgorato dai fili dell'alta tensione del treno circa un mese fa, è stato dimesso dall'ospedale e al sito ufficiale del club il presidente gialloblù Maurizio Setti, ha commentato: “È un giorno speciale e di grande gioia per tutto il Club. Siamo contenti per Andrea, per la sua straordinaria famiglia, che ha affrontato il difficile momento con grande determinazione e pari lucidità, ma anche per le tante, tantissime persone che si sono strette attorno ad Andrea, ai suoi cari e all’Hellas Verona. Noi ci siamo messi a disposizione del ragazzo, della famiglia e di chi lo ha preso in cura. Niente di straordinario, ci siamo fatti anzitutto condurre dalle ragioni del cuore: Andrea è uno di famiglia, della nostra, grande famiglia dell’Hellas, e continueremo a stargli accanto”.