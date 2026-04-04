Hellas Verona-Fiorentina 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson (45’ st Mosquera), Edmundsson, Frese; Oyegoke (30’ st Bradaric), Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (30’ st Suslov), Belghali; Bowie, Orban (22’ st Sarr). A disp.: Perilli, Toniolo, Slotsager, Valentini, Cham, Al-Musrati, Harroui, Niasse, Isaac, Lirola. All.: Sammarco
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Comuzzo (45’ st Rugani), Pongracic, Ranieri, Gosens (31’ st Balbo); Fabbian (14’ st Piccoli), Fagioli (45’ st Brescianini), Ndour; Harrison, Kean (31’ st Fazzini), Gudmundsson. A disp.: Christensen, Lezzerini, Sadotti, Deli, Bonanno, Kouadio, Kospo, Braschi. All.: Vanoli
Arbitro: Guida
Marcatori: 82’ Fagioli (F)
Ammoniti: Gagliardini (H), Nelsson (H), Belghali (H), Fagioli (F)
Espulsi: Suslov (H), Gudmundsson (F)
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