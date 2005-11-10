TMW Spalletti a Torino, domani commemorazione dell'Heysel e poi da Elkann con Comolli

Luciano Spalletti ha fatto il suo rientro a Torino, in vista della commemorazione rispetto alla tragedia dell'Heysel che si terrà domani. Una volta terminato l'evento, ci sarà quindi l'occasione per l'atteso evento alla presenza del proprietario John Elkann, all'attesa presenza anche dell'AD Damien Comolli e dell'altro dirigente Giorgio Chiellini. Non dovrebbe essere questa l'occasione per scossoni di alcun tipo, ma nel calcio mai dire mai, soprattutto quando si parla di mercato, sia di calciatori che, in questo caso, di allenatori.