Al Milan di passaggio, Modric ripensa al Real Madrid: in che veste potrebbe tornare

Il futuro di Luka Modric, purtroppo per i tifosi del Milan, sembra ormai sempre più lontano dal capoluogo lombardo. Anche se in verità potrebbe anche ritrarre il centrocampista croato al di fuori del rettangolo verde di gioco. Rimasto fuori dalla Champions League dopo il fallimento dell'ultima giornata di campionato a San Siro contro il Cagliari, il 40enne ha accelerato le riflessioni personali e dovrebbe salutare il calcio giocato al termine dei Mondiali con la Croazia.

Modric ha trascinato il Milan di Allegri con 35 presenze (quasi tutte da titolare), 2 gol e 3 assist, mantenendo la squadra in piena zona Champions. Poi, un mese fa, la rottura dello zigomo contro la Juventus e il crollo in Europa League. Ma il 30 giugno il contratto con il club rossonero scadrà e senza un rinnovo è complicatissima la permanenza all'ombra del "Meazza". Il prossimo passo d'altronde sembra già scritto.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano AS, potrebbe sedersi dietro una scrivania al Real Madrid. A quasi 41 anni, secondo Modric sarebbe il momento di rallentare, forte di una carriera di valore inestimabile. Florentino Perez, candidato alla presidenza del Real Madrid, gli aveva già promesso che le porte del club blanco sarebbero rimaste aperte per lui, non appena avrebbe deciso di smettere di giocare. Questo sarebbe avvenuto dopo il tributo concesso a lui e ad Ancelotti nell'ultimo turno dello scorso campionato spagnolo. Ci sarebbero due ruoli dedicati per il croato in quest'ottica: direttore sportivo o consulente. La sua profonda conoscenza del settore e del gioco del calcio, oltre che l'affetto del tifo madridista, lo agevolerebbe in qualsiasi caso.